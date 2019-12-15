Турция начала переговоры с США по покупке систем ПРО Patriot

Доха, 15 декабря. Турция предложила Соединенным Штатам продать ей системы ПРО Patriot, заявил на форуме в катарской Дохе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам турецкого министра иностранных дел, Анкара ждет ответа от Вашингтона.

«Турция верит, что США все еще наши союзники, и мы по-прежнему остаемся их союзниками... Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение РФ было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа», — заявил турецкий дипломат.

Также Чавушоглу пригрозил ответными действиями по отношению к США, если Белый дом все-таки решиться на принятие санкций против Анкары за покупку С-400 у Российской Федерации.

Как сообщают РИА Новости, новый контракт между РФ и Турцией на поставку Анкаре систем ПВО С-400 предполагает их совместное производство и передачу технологий.

«Договор о его поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Переговоры продолжаются уже продолжительное время, при этом не идет речи о том, что стороны не смогут договориться», — приводит цитату источника РИА Новости.

Также глава Министерства обороны США Марк Эспер заявил, что обеспокоен сближением Турции с Российской Федерацией.

«Я обеспокоен Турцией и Россией. Я обеспокоен, что Турция уходит с орбиты НАТО, я об этом несколько раз говорил публично. Мы должны ответить на вызов и понять, как мы можем вернуть ее ближе к альянсу НАТО, потому что она — наш важный партнер на протяжении 70 лет», — говорит руководитель Пентагона.