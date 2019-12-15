Лобачева рассказала, как Марьянов попал в центр «Феникс» перед смертью

Москва, 15 декабря. Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Ирина Лобачева рассказала, что актер Дмитрий Марьянов попал в реабилитационный центр «Феникс» по инициативе вдовы Ксении Бик.

Марьянов скончался в возрасте 47 лет 15 октября 2017 года. По версии следствия, причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщила «Газета.ру». Перед смертью актер пребывал в реабилитационном центре и не раз жаловался на боль в ноге и плохое самочувствие. Директор центра на жалобы не реагировала. В Следственном комитете полагают, что если бы актера направили в больницу вовремя, то врачи могли бы его спасти.

Говоря в эфире телепередачи «Секрет на миллион» на канале НТВ о Ксении Бик Лобачева заявила, что «это произошло не без ее вины» и отметила, что не откажется от своих слов. На вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой о том, довела ли актера «до могилы» Бик, она дала утвердительный ответ.

«За три месяца не мог человек ни спиться, ни сколоться так. Я думаю, что он понял, что его обманули и использовали. Он говорил мне, что собирается разводиться», — сообщила фигуристка.

По словам Лобачевой, у Марьянова были проблемы с алкоголем, но алкогольной зависимостью он не страдал. Она отметила, что актер никогда не напивался «до свинячьего визга».

«Он всегда держал под контролем. Не могу сказать, что он реальный алкоголик. Я с ним жила», — сказала Лобачева.

В конце ноября сын Марьянова подал гражданский иск на 30 миллионов рублей в отношении главы реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой. Перед заседанием суда адвокат сообщила, что иск на указанную сумму был заявлен еще в ходе предварительного следствия.