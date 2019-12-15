Появилось видео танковых стрельб США у белорусской границы

Москва, 15 декабря. Вооруженные силы Литвы опубликовали кадры тренировки американских «Абрамсов», которые на временной основе обосновались в городе Пабраде в 7 км от белорусской границы.

«Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 «Абрамсов» 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде», — гласит подпись к видео с танками, которое было опубликовано в Twitter Вооруженных сил Литвы.

A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania ???????????????? #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/fYQ72BGJLN — Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) December 14, 2019

Танки и боевая техника для американского батальона, который в течении полугода будет дислоцирован на полигоне в Пабраде, прибыли в Литву еще в октябре. Чуть ранее в Литву приехали первые военнослужащие из батальона. Как сообщается, общее количество солдат сухопутных войск Соединенных Штатов Америки, которые направляются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, превысит пятьсот персон.

Проанализировав ситуацию с дислоцированием американской техники на полигоне вблизи литовского города Пабраде, инфраструктура которого подготовлена для организации различных военных учений с данной группировкой, в Министерстве обороны Белоруссии предполагали, что «это делалось длительный период времени именно для усиления присутствия НАТО на сопредельных территориях». Затрагивая тему натовских учений Defender Europe, в Минске обращали внимание на увеличение контингента, а также на длительность его пребывания, называя грядущие учения самыми масштабными военными учениями НАТО за последнюю четверть века.

Ранее НАТО уведомила президента Белоруссии Александра Лукашенко, о планируемых учениях вблизи границы.