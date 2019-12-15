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В Калифорнии предложили поселить бездомных на круизном лайнере

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В Калифорнии предложили поселить бездомных на круизном лайнере

Вашингтон, 15 декабря. Председатель городского совета Окленда (штат Калифорния, США) Ребекка Каплан предложила разместить наводнивших улицы бездомных на круизном судне. Городские власти планируют обсудить инициативу в январе.

По словам Каплан, на одном круизном судне можно поселить около тысячи бездомных, тогда как в настоящее время на улицах Окленда находятся 3,2 тыс. людей без определенного места жительства. Количество бездомных в городе с населением 430 тыс. жителей за последние два года выросло на 47%.

«Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные судна используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры», — цитирует Каплан RT.

Политик предлагает арендовать лайнер у частного собственника. По ее расчетам, реализация проекта не потребует от города крупных вложений, так как за комнату каждый из потенциальных жильцов будет платить исходя из его заработка. Каплан отметила, что с ней уже связались владеющие круизными суднами компании.

Председатель городского совета подчеркнула, что рост числа бездомных стал неотложной проблемой, справиться с которой до сих пор не могут ни власти, ни полиция.

В администрации местного порта назвали проект Каплан полностью несостоятельным из-за проблем безопасности и охраны. Представители гавани напомнили, что подобные вопросы на морских объектах регулируются федеральными властями.

Источник: RT
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