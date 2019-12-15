ЕС рискует проиграть России и Китаю в борьбе за сферу влияния в Средиземноморье

Мадрид, 15 декабря. Европейский союз рискуют проиграть борьбу за влияние в Средиземноморском регионе России и Китаю, сообщает испанское издание El País. По мнению журналистов, на руку Москве и Пекину играет отсутствие согласованности действий членов союза и несоответствие тех ценностей, которые навязывает Брюссель укладу множеству «недемократических» стран.

Согласно испанскому изданию, в Алжире и Ливане есть политические силы, стремящиеся свергнуть власти, которые десятилетиями руководила государствами. Ливия и Сирия раздирается гражданскими войнами. В Испании уже вторые за год парламентские выборы, что не способствует обретению стабильности. Израиль находится в политическом тупике и готовится к третьим выборам. В Италии раскалывается правящая коалиция. В Албании политический кризис продолжается уже третий год.

При этом РФ и КНР не упускают шансов укрепить свое влияние в Средиземном море. Подчеркивается роль Российской Федерации, в решении сирийского конфликта, а также стремление РФ занять высокое положение в Ливии.

Испанцы подчеркивают, что о намерении Москвы укрепить свое влияние в Средиземном море говорит и участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в конференции «Средиземноморье: римский диалог, в котором США, к слову, были представлены на очень низком уровне.

Китай, в свой черед, вкладывает значительные инвестиции в регион. Как отмечают в испанской прессе, особый интерес у правительства Китая к Балканскому полуострову, а также к Северной Африке, в том числе к Алжиру, где не самая простая политическая обстановка.

При всех этих факторах, несмотря на близость Европы к Средиземноморскому региону, взаимодействую сторон мешают ценности Брюсселя, которые не находят отклика у «недемократических» держав. Как подчеркивает El País, отсутствие согласованности действий внутри Европейского союза также одна из причин, почему ЕС уступает конкуренцию России и Китаю.