Астролог предрекла спрос на татуировки в Год Крысы

Москва, 15 декабря. Фэшн-астролог Вера Хубелашвили рассказала, что нового появится в моде в Год Крысы, и предрекла спрос на татуировки.

По словам астролога, в 2020 году вырастет популярность татуировок, так как его символом станут «астрологические металл и вода».

Кроме того, в следующем году непременно произойдут изменения в моде. Ведь согласно китайскому календарю с Года Крысы открывается новый 12-летний цикл, который будет связан с «чем-то новым» с зарождением направлений, возможностей и традиций.

«Мода не будет исключением, мода всегда опережает нас в каких-то трендах. С новым циклом Крысы мы обязательно узнаем о новых долгосрочных тенденциях, которые будут заложены в 2020 году», — сообщила Хубелашвили в интервью радио Sputnik.

В новом году модницы будут отдавать предпочтение длинным платьям, а мини выйдет из моды, так как «Крыса не будет укорачивать юбки». В нарядах будет присутствовать женственность, считает астролог.

Хубелашвили отметила, что символ года «будет склонять» модниц к «более стильным, но консервативным традициям». По ее мнению, в модных особенностях в невиданном ранее исполнении появится что-то «привычное».

Ранее астролог Любовь Калиновская предупредила, что в 2020 году, который пройдет под знаком Марса, россиян ждет ряд рисков. По ее мнению, в следующем году стоит озаботиться сохранением того, что имеешь, и избегать стремления к резким переменам в жизни. Она утверждает, что главной опасностью високосного года станет «буря эмоций», способная затуманить разум людей.