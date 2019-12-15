Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит

Москва, 15 декабря. Бывший главный тренер московского ЦСКА, сборной России, голландского «Витесса» и английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что никогда в жизни не согласится на работу в московском «Спартаке».

По словам экс-тренера ЦСКА, он ни за что не станет тренировать «Спартак» из-за тесной связи с армейским клубом.

«Табу, куда не я никогда не пойду? Это вопрос про «Спартак». Это было бы неправильно со всех сторон: с точки зрения клуба, с точки зрения болельщиков, с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА», — заявил 48-летний тренер.

Леонид Слуцкий был тренером ЦСКА с 2009 по 2016 год. Он привел «красно-синих» к трем чемпионствам в Российской Премьер-Лиге, дважды выиграл Кубок России, и два раза поднимал над головой Суперкубок России. Это был самый успешный период в карьере российского специалиста.

Также Слуцкий руководил сборной России на Чемпионате Европе-2016, с которой не сумел преодолеть групповой этап и выйти в плей-офф. Не задалось у Слуцкого и в английском «Халл Сити» из Чемпионшипа, откуда он был уволен, после того, как стало очевидно, что «тиграм» не удастся вернуться в Английскую Премьер-Лигу. Из своего последнего клуба «Витесс» Слуцкий ушел после пяти поражений подряд в чемпионате Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может продолжить в греческом клубе «АЕК», но пост главного тренера команды в итоге достался экс-наставнику московского «Спартак» итальянцу Массимо Каррере.