РФ и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность

Доха, 15 декабря. Катарское агентство поощрения инвестиций и российский фонд Росконгресс договорились о создании совместной рабочей группы по координации инвестиционной деятельности и деловых проектов. Соответствующее соглашение стороны подписали на полях Дохийского форума в субботу.

Председатель правления Росконгресса Александр Стуглев отметил, что инвесторов планируется привлекать к поддержке и продвижению проектов в таких направлениях, как создание инфраструктуры, банковский и страховой сектор, спорт и туризм, энергетика.

«Создание рабочей группы позволит обмениваться информацией по перспективным инвестиционным проектам двух стран, аналитической, статистической и правовой информацией, оказывать взаимную поддержку по выходу компаний на российские и катарские рынки», — цитирует Стуглева РИА Новости.

Глава Катарского агентства поощрения инвестиций Али аль-Валид аль-Тани подчеркнул, что соглашение с Росконгрессом стало важным шагом. По его словам, достигнутая договоренность поможет активизировать работу по реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.

Участники сессии Петербургского международного экономического форума на конференции в Дохе также заявили о желании организовать венчурный фонд, который займется инвестированием в инновационные бизнес-приоритетные компании. В Росконгрессе считают, что создание венчурного фонда поможет распространить российские технологии и вывести на международный рынок российские стартапы.

Взаимодействие в инвестиционной сфере несколькими месяцами ранее обсудили президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщила «Газета.ру». Аль Тани отметил, что Катар готов больше инвестировать в эту сферу и развивать взаимодействие с Россией.