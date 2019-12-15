США возобновляют санкции против основного ядерного объекта Ирана

Вашингтон, 15 декабря. С 15 декабря США отменяют исключение из санкций по отношению к объекту «Фордо» на территории Ирана, по которому были достигнуты одни из ключевых договоренностей в рамках ядерной сделки.

«Фордо» — это завод по обогащению урана, который расположен под землей у горы. На протяжении многих лет он волновал западные страны, в том числе и в связи со скрытой геолокацией. Тревогу удалось снять благодаря договоренностям по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в рамках которого Иран пошел на уступки и согласился перепрофилировать центр.

Российская компания «Росатом» стала основным игроком в реализации этой части договоренностей, согласившись на проект модификации двух каскадов газовых центрифуг для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. Однако теперь «Росатом» рискует попасть под санкции.

Американская сторона вернула санкции против «Фордо» в связи с возобновлением Ираном обогащения урана. Ближневосточную страну вынудил на такой шаг уже существующие жесткие рестрикции США.

Как заявляет заместитель главы МИД России Сергей Рябков, вокруг проекта на «Фордо» сложилась сложная ситуация, и РФ переводит его в режим ожидания.

Эксперт «Инициативы по сокращению ядерной угрозы» Ричард Джонсон подчеркивает, что Соединенные Штаты получили бы больше выгоды, если бы оставили данный объект вне санкционного списка. Также он заявил, что есть вероятность, что санкции не коснутся российских компаний, сотрудничающих с «Фордо».

Однако топливная компания государственной корпорации «Росатом» ТВЭЛ дает более негативные прогнозы будущему проекту, заявив, что на данный момент не рассматривает возможность возобновления работ.