Скончался знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

Минск, 15 декабря. Знаменитый хоккеист из Белоруссии Владимир Цыплаков скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Причины смерти хоккеиста пока не приводятся.

Цыплаков с 1995 по 2001 год выступал за клубы Национальной хоккейной лиги «Баффало» и «Лос-Анджелес». Он провел 331 матч, получив 170 очков за результативность (в его активе было 69 забитых шайб и 101 голевая передача).

Кроме того, он играл в минских клубах «Динамо» и «Юность», а также в казанском «Ак Барсе» и московском ЦСКА. Во время выступлений за «Ак Барс» Цыплаков стал бронзовым призером чемпионата России 2004. Его трижды признавали лучшим хоккеистом Белоруссии. Свою спортивную карьеру хоккеист завершил в 2005 году, пишет «Газета.ру».

Напомним также, что в 1989 году он выиграл чемпионат мира в составе молодежной сборной СССР, а также участвовал в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира в составе сборной Белоруссии.