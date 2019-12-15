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Избран новый председатель партии «Яблоко»

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Избран новый председатель партии «Яблоко»

Москва, 15 декабря. Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков был избран новым лидером политической силы, сообщает пресс-служба «Яблока».

XXI съезд партии проходит 14 и 15 декабря в Москве.

«По итогам голосования председателем партии стал Николай Рыбаков, за него подано 69 голосов делегатов съезда», — сообщают в пресс-службе политической партии.

На выборы председателя помимо Николая Рыбакова были выдвинуты пять кандидатов: действующий председатель партии Эмилия Слабунова, председатель отделения в Пскове Лев Шлосберг, глава отделения в Ярославле Олег Виноградов, а также член московского отделения партии Олег Новиков. Сообщается, что председатель отделения «Яблока» в Москве Сергей Иваненко снял свою кандидатуру.

«Я вас не подведу, буду делать все для того, чтобы «Яблоко» побеждало», — заявил Рыбаков, после оглашения результатов выборов.

Срок полномочий председателя партии составляет четыре года.

Источник: КоммерсантЪ
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