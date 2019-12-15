США анонсировали новую ракету для борьбы с российскими С-400

Вашингтон, 15 декабря. США разрабатывают новую ракету Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля». Как рассказал бригадный генерал США Джон Рафферти, ее целями в случае гипотетического конфликта в Европе станут российские системы противовоздушной обороны (в частности – С-400), а на тихоокеанском театре военных действий – китайские боевые корабли.

Рафферти рассказал, что присутствовал на первых испытаниях PrSM, которые прошли в декабре. По его словам, это оружие станет частью программы армии США по поддержке ВВС и ВМС в возможных многодоменных операциях.

Ракета должна поступить на вооружение в 2023 году, а уже в 2025-м она получит первое обновление, которое позволит ей отслеживать и уничтожать движущиеся цели в зависимости от их радиоизлучения.

Эксперты оценивают дальность ракеты в 499 километров, однако, как ожидается, этот показатель можно будет поднять до 550 километров, так как США больше не связаны обязательствам по Договору о ракетах меньшей и средней дальности, пишет газета «Известия».

В прошлом году американская компания Raytheon выложила на YouTube видео с демонстрацией ракеты DeepStrike класса «земля-земля». Эта ракета предназначена для поражения целей на расстоянии от 300 до 499 километров.

Напомним, что в России к завершению подходит разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей». Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. Система будет способна обнаружить и поразить до десяти летящих со скоростью до семи километров в секунду баллистических сверхзвуковых целей одновременно. Кроме того, ЗРС способна атаковать боевые блоки гиперзвуковых ракет.