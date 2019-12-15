Россиян предупредили о краже данных из банков IT-специалистами

Москва, 15 декабря. Эксперты зафиксировали случаи утечки персональных сведений клиентов банков через IT-специалистов. Об этом говорится в исследовании занимающейся кибербезопасностью компании DeviceLock.

На причастность к кражам данных сисадминов указывает выгрузка из систем управления доступом, наличие служебных полей в слитых таблицах и присутствие полной резервной копии с большим количеством строк.

В настоящее время на этот вид хищения информации приходится 2% сливов. Остальные случаи утечки происходят по вине сотрудников других подразделений компаний и банков, в том числе клиентской поддержки или бэк-офиса.

Технический директор DeviceLock Ашот Оганесян отметил, что призванные предотвратить утечки технологические решения защищают от мошеннических действий работников бизнес-подразделений, но не от имеющих полномочия администратора IT-специалистов.

«Кроме того, доказать вину айтишника, имеющего базовые понятия об информбезопасности, на порядок сложнее, чем менеджера, который продает данные через Telegram, привязанный к SIM-карте под его именем», — рассказал газете «Известия» Оганесян.

Эксперт отметил, что практически все крупные утечки из банков уходящего года свыше 50 тыс. записей не обошлись без участия IT-специалистов. По его оценкам, по объему на этот способ приходится уже 25–30% всех утечек. При этом банки сами создают предпосылки сливов, занимаясь развитием финансовых технологий и цифровизацией.

Ранее о новом виде мошенничества рассказали в Роспотребнадзоре, сообщила «Газета.ру». Якобы выданные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека постановления о назначении штрафа рассылаются по почте. Но реквизиты для его оплаты не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора.