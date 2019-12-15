США сократят военный контингент в Афганистане

Вашингтон, 15 декабря. Соединенные Штаты Америки собираются объявить на следующей неделе о выводе четырех тысяч своих военных из Афганистана, что составляет треть от контингента США в стране, сообщает NBC News.

Как передают американские СМИ, Вашингтон планирует оставить в Афганистане от 8 до 9 тысяч своих военнослужащих. Вывод будет поэтапным и продлится несколько месяцев.

Американский лидер Дональд Трамп в канун Дня Благодарения совершил незапланированный визит в Кабул, где встретился с американскими солдатами и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Трамп во многих своих выступлениях отмечал, что намерен вывести военных США из этой страны.

Информация появилась на фоне возобновления переговоров Соединенных Штатов с представителями афганской радикальной организации «Талибан»1 в Катаре. Как передают РИА Новости со ссылкой на свои источники, Америка может заключить мирное соглашение и запустить первое двухсуточное прекращение огня в Афганистане. Однако 13 декабря стороны приостановили переговоры на пару дней для консультаций.

США и «Талибан» вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Американский представитель по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов по итогам восьми этапов переговоров в Катаре согласовали проект мирного договора, предусматривающий прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и старт всеобщих межафганских переговоров о мире.

Но в сентябре 2019 года после ряда терактов, совершенных членами «Талибана» в Кабуле жертвами которых были, в том числе и американские военнослужащие, Дональд Трамп решил свернуть переговоры и расторгнуть подписанные соглашения.

1 Организация запрещена на территории РФ.