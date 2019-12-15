Названы восемь причин, почему стоит есть шоколад

Стокгольм, 15 декабря. Шведское издание Expressen перечислило восемь полезных свойств шоколада, порекомендовав своим читателям есть его почаще. В своем материала шведские журналисты сослались на мнение ученых.

Первым полезным свойство шоколада были названы содержащиеся в нем антиоксиданты-флавоноиды, которые помогают усваивать кислород. По данным исследования Международного общества спортивного питания, благодаря флавоноидам, в организме человека вырастает уровень нитритов, что делает его выносливее.

Также темный шоколад содержит много витаминов и минералов, включая магний, железо, цинк, кальций.

Немецкие ученые подтвердили, что темный шоколад полезен для кожи. Флавоноиды защищают ее от ультрафиолетового излучения.

Употребление шоколада повышает настроение, а люди, которые едят его регулярно – меньше нервничают.

Ученые из Университета Южной Австралии доказали, что шоколад стимулирует работу мозга, улучшая память, концентрацию и способности человека решать сложные задачи, пишет газета «Известия».

Также шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы – регулярное его употребление укрепляет ее. Черный шоколад препятствует развитию заболеваний сердца.

А эксперты из Йельского университета подтвердили, что содержащееся в шоколаде вещество теобромин положительно влияет на давление. Ранее они также пришли к выводу, что для скорейшего выздоровления во время гриппа стоит есть сладкие продукты. При этом отмечается, что данный метод не работает в случае заболеваний, вызванных бактериями.

По данным американских ученых, голодание идет на пользу при бактериальной инфекции, а усиленное питание — при вирусной. Авторы исследования связали такой эффект с тем, что главный источник энергии для клеток, глюкоза, по-разному влияет на воспалительные процессы при вирусных и бактериальных заболеваниях.