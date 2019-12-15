Штаб Тутберидзе ответил на критику со стороны фанатов Загитовой

Москва, 15 декабря. Тренерский штаб специалиста Этери Тутберидзе, в который входят Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, отреагировал на критические высказывания, появившиеся после того как золотая призерша Олимпийских игр-2018, чемпионка мира и Европы Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.

13 декабря Загитова объявила о решении взять перерыв в спортивной карьере, а также что пропустит оставшиеся соревнования в сезоне-2019/20, чтобы посвятить время себе. После этой новости на тренерский штаб Тутберидзе посыпалась критика со стороны фанатов юной фигуристки, которые считают, что специалисты не уделяли ей должного внимания.

Также любители фигурного катания выдвигают версию, что 17-летняя Алина Загитова не сумела справиться с возросшей конкуренцией в этом сезоне. На взрослом уровне начали выступать Анна Щербакова и Александра Трусова, владеющие четверными прыжками, а также Алена Косторная, выполняющая сложнейший аксель в три с половиной оборота.

«Уважаемые любители фигурного катания. Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь», — написано в Instagram команды Тутберидзе.

Приостановку спортивной карьеры юной чемпионки прокомментировала и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее мнению, Загитова уже не станет возвращаться в большой спорт, несмотря на то, что юная спортсменка допускала это, если к ней вернется мотивация. В противовес решению Загитовой, Тарасова привела пример двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая в 2018 году прекратила сотрудничество со штабом Тутберидзе и переехала в Канаду, где сейчас тренируется под руководством специалиста Брайана Орсера