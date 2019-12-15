Стрельба произошла в торговом центре в Джорджии

Атланта, 15 декабря. В торговом центре Cumberland в округе Кобб штата Джорджия, США была открыта стрельба. Местные органы правопорядка сообщают об одном пострадавшем.

«Да, были выстрелы, но они не были беспорядочными», — сообщается на странице в Twitter местной полиции.

По предварительным данным, причиной стрельбы могли стать бытовые разногласия.

«Новая информация указывает на то, что вовлеченные в инцидент стороны знают друг друга», — отмечает полиция округа Кобб.

На данный момент ведутся поиски подозреваемого, который сбежал с места происшествия.

Торговый центр закрыт на вход и выход до завершения следственно-розыскных мероприятий