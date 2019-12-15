СК сообщил о задержании экс-прокурора из Владикавказа по делу о заказном убийстве

Москва, 15 декабря. Бывшая прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, была задержана по делу банды Аслана Гагиева. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым... задержана экс-прокурор Затеречного района города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Ольга Швецова», — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранительных органов, Швецова заказала убийство бывшего мужа ее сестры, следователя Александра Леонова. Уже в сентябре того же года Леонов был убит бандой Гагиева в Москве. Сейчас следствие решает вопрос, будет ли взята подозреваемая под стражу.

Напомним, что уроженец Грузии Аслан Гагиев создал преступную группировку в первой половине прошлого десятилетия. В нее входило не менее пятидесяти человек, полагает Следственный комитет. Как сообщают следователи, бандиты, орудовавшие в Москве, Московской области и Северной Осетии, убили около шестидесяти человек, среди которых были чиновники, предприниматели и сотрудники правоохранительных органов.