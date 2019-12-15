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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием трех машин на Кубани

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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием трех машин на Кубани

Краснодар, 15 декабря. В Краснодарском крае в станице Петропавловской на улице Ленина, 249 произошло ДТП с участием трех автомобилей — Peugeot Boxer, Ford Focus и машины марки Nissan. В расположении ФАН имеются снимки с места ужасного происшествия.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием трех машин на Кубани

ДТП произошло в 14 декабря в 20.18 по московскому времени. По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека и еще одному требуется помощь врачей. Согласно источнику, водитель Ford Focus (1982 г.р.) скончался по пути в больницу в Лабинске, а водитель Peugeot Boxer (1967 г.р.) умер в машине скорой помощи прямо на месте спустя пол часа после аварии.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием трех машин на Кубани

Сообщается что среди пострадавших есть пассажирка Peugeot Boxer (1961 г.р.), ей понадобилась помощь медиков. Как стало известно, она была доставлена Курганинскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и закрытым переломом плюсны.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием трех машин на Кубани

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