ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием трех машин на Кубани

Краснодар, 15 декабря. В Краснодарском крае в станице Петропавловской на улице Ленина, 249 произошло ДТП с участием трех автомобилей — Peugeot Boxer, Ford Focus и машины марки Nissan. В расположении ФАН имеются снимки с места ужасного происшествия.

ДТП произошло в 14 декабря в 20.18 по московскому времени. По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека и еще одному требуется помощь врачей. Согласно источнику, водитель Ford Focus (1982 г.р.) скончался по пути в больницу в Лабинске, а водитель Peugeot Boxer (1967 г.р.) умер в машине скорой помощи прямо на месте спустя пол часа после аварии.

Сообщается что среди пострадавших есть пассажирка Peugeot Boxer (1961 г.р.), ей понадобилась помощь медиков. Как стало известно, она была доставлена Курганинскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и закрытым переломом плюсны.