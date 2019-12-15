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Facebook запустит программу противодействия дезинформации на Украине

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Facebook запустит программу противодействия дезинформации на Украине

Киев, 15 декабря. Региональный менеджер Facebook Екатерина Крук рассказала, что корпорация собирается запустить программу «противодействия дезинформации на Украине» в 2020 году.

На данный момент Facebook  ведет сотрудничество с 46 глобальными партнерами, которые ведут проверку информации. Тем не менее, пока что социальная сеть не располагает партнерами на Украине. Анонсированная программа называется Тhird-party fact-checker.

«У нас есть потенциальное сотрудничество, но еще не подписан контракт, и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине», — заявила представитель Facebook.

По ее словам, проверка данных будет производиться при помощи нескольких инструментов, которые включают в себя машинное обучение и мониторинг. Эти меры позволят определить и предсказать «манипулятивность» информации, пишет газета «Известия».

Предположительно, Facebook будет визуально выделять в новостной ленте информацию, которая может иметь признаки манипуляций.

Источник: Известия
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