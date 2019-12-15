В Сенате США ожидают скорого прекращения процедуры импичмента Трампа

Вашингтон, 15 декабря. Члены Республиканской партии в верхней палате Конгресса США собираются в ближайшие сроки остановить инициированную демократами процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Данное заявление сделал председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм, на деловом форуме в Катаре.

«Процедура импичмента перейдет в Сенат и там быстро умрет, я лично сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро», — говорит Грэм, который осенью представил резолюцию, осуждающую попытки демократов сместить действующего президента США.

Американский сенатор положительно ответил на вопрос, считает ли он этичным делать такие публичные заявления еще до этапа рассмотрения обвинений в адрес Дональда Трампа в верхней палате Конгресса.

«Я стараюсь подать ясный сигнал о том, что в этом вопросе я окончательно определился. Я не пытаюсь притворяться справедливым судьей здесь», — заявил Линдси Грэм, попутно назвав действия членов Демократической партии в истории с импичментом нонсенсом.

По словам Грэма, если кого-то не устраивает Трамп, то они могут просто проголосовать за другого кандидата на следующих выборах.

«Если вам не нравится президент Трамп, то вы можете проголосовать (на президентских выборах США 2020 года. — Прим. ФАН) против него менее, чем через год. Если его не подвергнут импичменту, то это не будет означать, что политик действует безнаказанно», — говорит американский сенатор.

По мнению Линдси Грэма, Дональд Трамп имел полное право требовать у Киева расследования в отношении газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Хантер Байден, сын экс-вице-президента Джо Байдена.