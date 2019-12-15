Соловьев заявил, что киевская власть «идет дорогой Порошенко»

Москва, 15 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев считает, что заявления украинского МИД о возможном введении в Донбасс миротворческого контингента ООН являются продолжением линии экс-президента Украины Петра Порошенко.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что украинская сторона может рассмотреть идею размещения миротворцев ООН в Донбассе если не удастся урегулировать конфликт на основе Минских соглашений.

«Идут дорогой Порошенко. Своей фантазии у команды Зеленского нет. Читать не умеют. Понять, что написано в Минских договоренностях не могут и не хотят. 73 процента проголосовавших за Зеленского могут быть уверены, что выбрали Порошенко-лайт», — комментирует ситуацию Владимир Соловьев.

Украина не в первый раз выступает с инициативой введения миротворческой миссии ООН в восточные регионы страны. Киевское правительство считает, что миротворцы должны иметь широкий мандат и размещаться на всей территории Донецкой и Луганской областей, вплоть до границы с Российской Федерацией.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, в свою очередь тоже высказывался ща введение контингента ООН в Донбасс, однако отметил, что миротворческая миссия должна быть расположена исключительно на линии соприкосновения, а из функций у нее может быть только обеспечение безопасности работников ОБСЕ.

Ранее Соловьев заявлял, что эскалация конфликта в Донбассе украинской стороной, будет иметь для нее серьезные последствия, сообщает «Газета.ру».