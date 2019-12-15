В Рыбинске состоялось шествие 2020 Дедов Морозов

Рыбинск, 15 декабря. В городе Рыбинск Ярославской области прошел парад 2 020 Дедов Морозов. Возглавлял колонну самый настоящий Дед Мороз, прибывший из Великого Устюга.

«НаШествие» Дедов Морозов в Рыбинске проходит с 2009 года. Деды Морозы следовали в сторону Красной площади — старый центр Рыбинска. Территория была стилизована под конец 19 века, чтобы достичь атмосферы «старого праздника». Высокая живая ель на празднике была украшена деревянными ретро-игрушками.

«Под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей «НаШествие» двинулось в центр города. Во главе колонны новогодних волшебников — главный Дед Мороз страны. За ним — более 2 тысяч участников, из них 2 020 — в костюмах Дедов Морозов», — передается в сообщении с места событий.

Приглашенный Дед Мороз из Великого Устюга традиционно стал тем, кто зажег огни на главной елке города, передает «Газета.ру».

«Новый год – это время, когда сбываются все мечты, все пожелания, ведь новогодняя сказка – самая любимая. Друзья мои, дарите больше добра друг другу, и тогда наша сказка будет самой доброй», — пожелал главный Дед Мороз жителям Рыбинска и гостям города.

В праздничной колонне Деды Морозы передвигались на ходулях, велосипедах, самокатах и оформленных автоплатформах.

«Были в колонне и новогодние герои из других стран. Например, Францию представлял темнокожий Пэр Ноэль», — сообщают власти города.

Сообщается, что еще один парад Дедов Морозов прошел в Подмосковном городе Электросталь. По предварительным оценкам, в праздничной колонне прошлись несколько тысяч новогодних волшебников.