Пушков объяснил, почему затея Украины с миротворцами обречена на провал

Москва, 14 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что в Киеве не исключают возможности ввести в Донбасс миротворческий контингент ООН.

В своей странице в Twitter российский сенатор подчеркнул, что без разрешения Российской Федерации в Совбезе ООН никто не сможет послать миротворцев в Донбасс, поэтому киевским властям следует прекратить тешить себя фантазиями на данную тему и сосредоточиться на отводе своих войск на линии соприкосновения.

«В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий», — пишет Алексей Пушков.

Ранее Вадим Пристайко сделал заявление, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся добиться на основе Минских соглашений, что Украина обратиться с просьбой в ООН ввести в регион миротворческий контингент.

«Наша команда пытается сделать все, что в рамках «Минска», а когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу», — сказал глава МИД Украины, допустив, что Киев может прибегнуть к помощи миротворцев ООН.

Также по словам Вадима Пристайко, у команды президента Украина Владимира Зеленского «есть некоторые планы относительно этого».

Ранее Алексей Пушков прокомментировал и заявления киевских властей о необходимости внесения коррективов в Минские соглашение. По словам сенатора «этот фокус не пройдет», так как президент России прямо сказал, что по этому поводу иллюзий быть не должно.