Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Голливудский критик рассказал о лучших фильмах 2019 года

412
0 Оставить комментарий

Голливудский критик рассказал о лучших фильмах 2019 года

Лос-Анджелес, 14 декабря. Ведущий кинокритик американского издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал десять лучших кинокартин уходящего года.

В его список вошли фильмы Тарантино и Скорсезе, кинолента Греты Гервиг, и две французских кинокартины.  

На первой строчке Маккарти расположил «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, которое эксперт охарактеризовал как «любовное письмо» режиссера голливудскому прошлому. На втором месте «Неограненные драгоценности». Он отметил качественную игру Адама Сэндлера в криминальном триллере, подчеркнув, что комедийный актер идеально раскрылся в нетипичном для себя амплуа. На третьем месте оказались «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Маккартни отметил, что это одна из наиболее удачных адаптаций литературного произведения в современном кино, а также прорыв режиссера Греты Гервиг.

Также топ-лист Тодда Маккарти вошли «Ирландец» Мартина Скорсезе и с Робертом Де Ниро в главной роли; французский фильм «Портрет девушки в огне»; «Последний черный в Сан-Франциско»; «Ford против Ferrari», с Кристианом Бэйлом и Мэттом Деймоном; «1917» с Колином Фертом и Бенедиктом Камбербэтчем; экранизация романа Виктора Гюго «Отверженные» французского производства; а также скандинавский документальный фильм «Безнадежное дело Хаммаршельда».

Ранее сам Квентин Тарантино поделился своим мнением о лучшей картине 2019 года. По мнению режиссера, особого внимания заслуживает фильм «Капкан» Александра Ажа.

Ранее «Газета.ру» написала о самых неудачных кинофильмах нынешнего года. Как считают киноэксперты, среди провалов 2019 года числятся киноверсия мультфильма «Дамбо» Тима Бертона, «Стекло» Найта Шьямалана, «Лакиша», «Море соблазна» Стивена Найта и кинокартина Yesterday.

 

Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров