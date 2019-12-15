Украинские министры потребовали увеличить им зарплаты

Киев, 15 декабря. Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассказал, что значительное число украинских министров и их заместителей недовольны размером своих зарплат. По их словам, этой суммы недостаточно, чтобы содержать семью.

Одним из первым стал министр юстиции Украины Денис Малюська, заявивший, что у государственных служащих слишком низкая зарплата. Он пригрозил, что покинет свой пост, если ситуация не изменится.

«Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи», — заявил Дубилет.

Комментируя свою ситуацию, Дубилет объяснил, что имеет «финансовую подушку», которую он подготовил, благодаря своим доходам как соучредителя мобильного банка Monobank.

Напомним, что летом сообщалось о размере первой заработной плате Владимира Зеленского с момента его вступления на пост президента Украины. Она составила 12,7 тысячи гривен (483 доллара). Об этом сообщили в администрации главы государства.

«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — сумму назвало издание «Фактор» со ссылкой на ответ госоргана.

Согласно документу, из оклада удержали 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов, а зарплата была депонирована — передана на сохранение.