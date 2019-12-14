Билли Айлиш рассказала о своем отношении к запретам

Вашингтон, 14 декабря. Американская певица Билли Айлиш, которую ранее издание Billboard назвало «женщиной года», рассказало о том, как она относится к правилам и запретам.

По ее словам, ей повезло принадлежать к поколению, которое может нарушать любые правила.

«Когда я думаю про музыкантов, которые выросли в то время, когда надо было выбрать только один жанр и выглядеть всегда одинаково… наверное, это было мучительно. Особенно тем, кто хотел меняться. <…> Честно говоря, я считаю, что сейчас нет ничего такого, что было бы категорически запрещено», — рассказала певица.

Она добавила, что еще помнит время, когда переживала из-за своего будущего. В то же время, Айлиш отметила, что никогда не могла подумать, что к ней будут относится как идолу.

Айлиш, завоевавшую необыкновенную популярность в течение нынешнего года, номинировали на «Грэмми» сразу в четырех категориях: «Запись года», «Песня года», «Альбом года» и «Лучший новый исполнитель». В эфире шоу Capital Breakfast певица заявила, что не претендует на победу ни в одной из них.