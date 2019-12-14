Mercedes протаранил микроавтобус на Украине, есть жертвы

Ровно, 14 декабря. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Ровенской области Украины погиб один человек и трое получили травмы, сообщает пресс-служба местных правоохранительных служб.

Как сообщает полиция, рядом с поселком Малушка произошло столкновение легковой машины Mercedes-Benz E 320 и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. В результате столкновения погиб один из пассажиров микроавтобуса. Все пострадавшие, включая водителей, были доставлены в районную больницу, сообщает RT.