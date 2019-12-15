В Москве и Петербурге начались новогодние гуляния. ФАН-ТВ 

Даже несмотря на бесснежную зиму, Петербург окутан новогодним настроением. Рождественская ярмарка привезла в город заморскую выпечку, волшебных мышей и атмосферу настоящей сказки. В самом сердце Петербурга — на Малой Садовой — целый месяц будут плясать, петь и продавать. До 13 января фантастические существа и яркие огоньки будут радовать петербуржцев и гостей города.

«Очень много огней, рождественских украшений, и это создает такой новогодний дух. Хочется обязательно все рассмотреть, попробовать. Ну и поднимается просто настроение», — признается Наталья Ковалева.

«Очень красивая ярмарка, красочные украшения. Мы только выбрались в город, и это наше первое впечатление от наступающего нового года», — поделилась Ольга Чубаркина.

Организаторы рассчитывают, что посетители раскупят до 300 тонн различных товаров. Продавец елочных игрушек Любовь, не сомневается, что этого показателя можно достигнуть — праздничные шары раскупают как горячие пирожки.

«Наши красивые шарики мы выдуваем вручную в Великом Новгороде. А порядка 10 наших художников помогают нам эти шарики расписать. Мы хотим, чтобы наши шарики были максимально красивыми и подходили к каждой новогодней елке», — рассказывает Любовь.

Самые маленькие посетители могли подготовить подарки своими руками. На территории ярмарки работает Домик ремесел, где можно вылепить фигурку из соленого теста или сделать тряпичную куклу.

Вместе с Дедом Морозом подарки детям раздавал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Новый год — это пора добра и чудес. Каждый гость ярмарки мог поучаствовать в благотворительной акции «Дерево желаний» и подарить детям в трудной жизненной ситуации рождественский подарок.

«Сегодня мы находимся на ярмарке для того, чтобы привлечь внимание жителей нашего города к данному мероприятию. Так как с каждым годом чувствуем, что отклик повышается, и что как можно больше людей хотят творить добрые дела не только в канун Нового года, но и на протяжении всего времени. Но праздник обостряет это чувство, и мы делаем нашу акцию более доступной», — подчеркивает представитель благотворительного фонда культуры семьи и детства Екатерина Бахметьева.

А тем временем в Москве Новый год начали отмечать в Музее Победы. Но встречей Деда Мороза и зажиганием 10-метровой елки все не закончилось. В рамках праздника свою награду получили победители Всероссийского конкурса детских рисунков «Нарисуй елку Победы».

«В этом году мы попросили ребят нарисовать именно процесс подготовки к знаменитой елке 1945 года. [Чтобы узнать-прим.ред.] о том, как готовились их бабушки и дедушки, им пришлось провести такое небольшое исследование и пообщаться со своими родственниками, которые рассказали, как это было», — объяснила руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Конкурс прошел при поддержке благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», Музея Победы и Почты России. Оценивали детские работы художники, артисты и ветераны.

«Мне кажется, что эти рисунки, хотя мы отбирали лучшее, они все лучшие. Потому что они все сделаны от сердца. Если ты не любишь тему, то ты не нарисуешь ее. А любовь она ведь откуда берется? От родителей. Замечательно, что родители, дедушки, бабушки помнят нашу Победу», — убежден художник-постановщик Александр Савушен.

Но какой праздник без песен? В рамках флешмоба песенку «В лесу родилась елочка» спели дети, волонтеры, кадеты и даже служащие Росгвардии.