ЛНА уничтожила турецкий грузовой самолет с вооружением для террористов ПНС

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили грузовой «Боинг-747» с большим количеством турецкого вооружения. Оно предназначалось для террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Самолет находился на военной части аэропорта в подконтрольном боевикам городе Мисурата.

Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар продолжает новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама». Чтобы лишить поддерживаемых боевиков так называемого ПНС Ливии вооружения, накануне ливийская армия нанесла несколько воздушных ударов по военной части аэропорта Мисураты. Там остановился грузовой «Боинг-747» Турции, в котором находились поставки вооружения для боевиков.

В результате атаки истребителей МИГ-21 турецкий самолет был взорван. Вместе с воздушной техникой уничтожено 100 тонн находившихся внутри боеприпасов и техники. Среди вооружения: 2 000 единиц стрелкового оружия, полмиллиона патронов к ним, около 40 тонн артиллерийских снарядов и боеприпасов для БПЛА, а также запчасти к ним.

Как отмечают источники, накануне удары ливийской армией наносились после того, как стало известно о прибытии грузового «Боинга» из Турции. Самолет с вооружением для террористов ПНС прибыл за сутки до операции ЛНА. Боевики планировали использовать оружие, БПЛА и военную технику для подавления сил Хафтара.

Пока так называемое ПНС Ливии не комментирует произошедшее. Однако ранее ЛНА уже замечали в нанесении ударов по военной части аэропорта Мисураты. Это происходило в тех случаях, когда на взлетную полосу приземлялись другие грузовые и транспортные самолеты. В том числе, в списке уничтоженной техники оказалось воздушное судно Украины.

Также под удары сил ЛНА попал ангар с беспилотниками. Один БПЛА из этого склада оказался сбит ранее — в пятницу, 13 декабря, недалеко от Триполи.

Также, по данным канала Al-Arabiya, накануне ЛНА атаковали мисуратский колледж ВВС. Его подконтрольные ПНС Ливии боевики использовали как военный склад. В результате воздушного нападения уничтожено много стрелкового оружия, боеприпасов, бронетехники и беспилотников. Их так же незаконно доставили из Турции боевикам, сражающимся против ливийской армии.

Отмечается, что воздушной миссии предшествовала тщательная разведывательная операция. Армия Ливии отслеживала поставки турецкого вооружения и военной техники. Ее доставляли через морские порты, контролируемые бандформированиями так называемого ПНС.

Разведка также показала, что большинство военных поставок из Турции для террористов впоследствии размещается в магазинах гражданских коммерческих компаний. Часть таких складов находится рядом с жилыми районами Мисураты. Это связано с тем, что фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар приказал не наносить удары по территориям с гражданскими. Узнав о том, что этим пользуются боевики, ливийская армия призвала местных жителей покинуть опасные зоны. Иначе бандиты могут использовать горожан в качестве живого щита для защиты военных запасов.

Вместе с тем, по данным разведки ЛНА стало известно о новых партиях военной техники, перевозимых на турецких плавсредствах. Часть из этих грузов отправлена в порты Мисурата, Триполи и Хомса. Это в очередной раз указывает на нарушения решения о введении эмбарго на поставки оружия в Ливию, отмечает Al-Arabiya.

Напомним, с 2019 года Турция усилила поддержку боевиков так называемого ПНС Ливии. Помимо вооружения, Анкара присылает в поддержку террористического режима боевиков из различных группировок, бегущих из сирийской провинции Идлиб. Также на обучение бандитов высылаются турецкие инструкторы, которых не раз замечали в Триполи.

Антитеррористическая операция ЛНА «Аль-Карама» продолжается в Ливии с 2014 года. Главной целью кампании является освобождение страны от террористов так называемого ПНС, захвативших западную часть республики после государственного переворота в 2011 году.