Депутат Рады заявил о политизации дела Шеремета

Киев, 14 декабря. Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на Украине намерено политизируется, полагает депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста ранее заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, Национальная полиция установила не менее пяти подозреваемых, среди которых есть участники военной операции украинской армии в Донбассе. Трое подозреваемых уже задержаны.

По словам Юрчишина, в большинстве подобных случаев украинские власти не выносят серьезного наказания обвиняемым в резонансных преступлениях, действуя «по принципу National Geographic: поймали, показали, отпустили».

«Но хуже всего в этой ситуации - то, что часто политики этим злоупотребляют с целью пиара, - никакой другой цели присутствия президента на этой пресс-конференции (о расследовании убийства Шеремета – Прим. ФАН) не было. Это принципиально неправильно», — приводит слова Юрчишина пресс-служба «Голоса».

Кроме того, его возмутило поведение Авакова на пресс-конференции, который, по словам Юрчишина, не имел права говорить о деталях дела. Действия Авакова он охарактеризовал как однозначную политизацию дела.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля, за рулем которого находился. Шеремет много лет проработал в России, в том числе на Первом канале. В 2010 году он переехал в Киев, где продолжил свою журналистскую деятельность.

СМИ неоднократно сообщали, что Служба безопасности Украины вела слежку за Шереметом в ночь перед его убийством. С 2014 года на Украине были убиты 19 журналистов, среди которых Олесь Бузина, Павел Шеремет и Дмитрий Тымчук.