«Искандеры» отразили атаку «противника» под Астраханью

Астрахань, 14 декабря. ОТРК «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений в Астраханской области успешно отразили атаку условного противника, передает пресс-служба ЗВО.

«Военнослужащие в рамках проведения учения с комплексом «Искандер» отработали отражение массового нападения на колонну техники неизвестных вооруженных групп «противника» в условиях применения им оружия массового поражения», — комментируют ход учений в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что военнослужащие блокировали атакующих и огнем средств мотострелковых подразделений устранили ключевые огневые точки, дав возможность колонне ракетных комплексов прорваться к месту стартовой позиции, сообщает RT.

Военные учения в Астраханской области будут продолжаться до конца текущей недели. В тренировочных мероприятиях задействованы более 1 200 военнослужащих и около 300 единиц боевой техники.