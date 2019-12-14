Скончался олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев

Москва, 14 декабря. Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев ушел из жизни в возрасте 85 лет.



Юрий Беляев скончался 14 декабря 2019 года. Помимо золота на Олимпийский играх в Мельбурне в 1956 году, он также становился обладателем кубка СССР по футболу в 1955 году в составе московского ЦСКА, передает «Газета.ру».

В составе армейского клуба форвард провел 111 матчей и забил 52 гола. Он был одним из лидеров команды во второй половине 1950-х годов. Также он выступал за коломенский «Авангард». После завершения карьеры футболиста, Беляев работал тренером в структуре ЦСКА.