Россия в 2019 году стала сильнее — Песков

Москва, 14 декабря. Россия стала сильнее в 2019 году, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он выразил убежденность в том, что Россия демонстрирует стабильность в эпоху глубоких трансформаций, происходящих в современном мире. Свое заявление он сделал в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

Журналисты спросили Пескова, считает ли он, что Россия в 2019 году усилилась.

«Да. Я в этом не сомневаюсь», — ответил он.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что глубокие трансформации сейчас проходят во всем мире, затрагивая дипломатию, в международное право, в межгосударственные отношения и правила поведения государств. Кроме того, он упомянул феномен обесценивания международных организаций.

«Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона, который заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». По словам Пескова, российская сторона с большим вниманием наблюдает за происходящим в НАТО, но считает не своим вопросом комментировать мнения об «отмирании» каких-то частей блока.