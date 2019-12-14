Якубович прокомментировал скандал со словом «монпансье» в «Поле чудес»

Москва, 14 декабря. Ведущий телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович не считает ошибкой инцидент со словом «монпансье» на самом известном капитал-шоу России.

Ранее в эфир вышла программа, в котором один из участников назвал слово «монпасье» и стал победителем. Однако, общепринятым написанием данного слова считается вариант с буквой «н» — «монпансье».

«Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов», — отказывается признавать неточность Якубович.

Но в то же время в толковых словарях Ожегова и Ушаковой слово «монпансье» пишется с двумя «н».

Как передает «Газета.ру», участник программы, угадавший слово с ошибкой, также сталь победителем суперигры.

В начале 2019 года произошел еще один скандал с «Полем чудес». В конце одного из выпусков было видно, как зрители из зала начали жадно расхватывать съедобные подарки Якубовичу от участников шоу. Гости шоу хватали продукты и запихивали в заранее подготовленные пакеты.

По словам Якубовича, после съемок программы у него только одна цель — как можно быстрее покинуть студию, чтобы его не затоптали зрители, сообщает «Газета.ру». Также ведущий выразил недоумение, как программу уже почти 30 лет держится в эфире.

«Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно. Какую-то десятую долю я беру на себя, все остальное от бога», — заявил Леонид Якубович.

Капитал-шоу «Поле чудес» вышло на телеэкраны страны 29 лет назад. Первым ведущим программы был Влад Листьев. С 1991 года и по настоящее время бессменным ведущим шоу является Леонид Якубович.