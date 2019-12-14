День без автомобилей прошел в центре Дамаска

Дамаск, 14 декабря. Акция «День без автомобиля» впервые состоялась в историческом центре Дамаска. Мероприятие сопровождалось развлекательной программой.

С 11.00 по 18.00 по местному времени в Старый город Дамаска не пускали автомобили. По центру города можно было перемещаться лишь на электромопедах и велосипедах. Однако городские власти выделили несколько электромобилей для бесплатных поездок.

Тем не менее ограничение не коснулось автомобилей жителей района и экстренных служб. Акция сопровождалась культурно-развлекательной программой. В центре города был организован карнавал с шествием барабанщиков, а жители столицы смогли посетить выставки и кружки по рисованию для детей.

Проблему ежедневных «удушающих» пробок в центре Дамаска признают и городские власти. Смог от низкокачественного бензина сильно бьет по здоровью горожан. На данным момент ведется разработка проекта, предполагающего запрет на въезд автомобилей в исторический центр города. В Старый город можно будет попасть только на трамвае или автобусе.