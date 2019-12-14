Дамаск, 14 декабря. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают вести обстрелы, нарушая режим прекращения боевых действий. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По данным российского ЦПВС, за последние сутки были зафиксированы 24 обстрела.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Хандарат, Сабикия провинции Алеппо; Акч-Баэр, Мамухия, Ардаш-Даг, Кульджок, Кабух провинции Латакия; Хуайз, Мешерфа, Телль-Метвази провинции Хама; Шарки-Кафер-Дун, Кара-Джурн, Хабит, Кефрайя, Сабиль-Эль-Абд, Тамана, Эс-Салихия провинции Идлиб», — сообщил Боренков.

Российский центр по примирению призвал командиров боевиков встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах и отказаться от вооруженных провокаций.

Отметим, что террористы, действующие в Сирии, получают значительную поддержку со стороны США – об этом подробно рассказывается в недавнем расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы факты работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского. Также была выпущена третья часть, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.