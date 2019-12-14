Дамаск, 14 декабря. Российские специалисты в Сирии продолжают реализацию положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Кроме того, российские силы продолжают патрулирование в Сирии вдоль границы с Турцией.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия – Тель-Абу-Расайн, Айн-Иса – Мабрук, Камишлия – Мабрук в провинции Хасека, Аджами – Бозгекли, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо», — сообщил он.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало крупное расследование об операции в Сирии в трех частях. Первая часть этого материала была посвящена журналистам оппозиционных СМИ, которые сотрудничают с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ1. Одним из них оказался сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Также были вскрыты подробности сотрудничества беглого олигарха Михаила Ходорковского с террористами.

Вторая часть продемонстрировала, что сами США ведут крайне тесное сотрудничество с террористами, оказывая им сам широкое содействие. Речь идет о подготовке боевиков американскими инструкторами, а также передаче террористам оружия и боеприпасов.

Также была выпущена третья часть, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.