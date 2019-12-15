Сирия, 15 декабря. Боевики попытались прорвать линию обороны САА к юго-западу от Алеппо. Жители оккупированного SDF**** города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре организовали протестные акции. САА предотвратила вылазку исламистов на севере Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратили вылазку джихадистов на севере Даръа; подверглись нападению боевиков к юго-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля курдских радикалов в районе Ат-Тайяны в Дейр-эз-Зоре; подозревается в организации взрыва в Хаджине.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным артобстрелам САА в южных районах Идлиба; открыла огонь по демонстрантам в провинции Идлиб.

«Ансар ат-Таухид»: перебросила подкрепление к линии разграничения сил с САА в западной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: заявили о демонтаже нескольких СВУ у своего блокпоста в городе Мухаймида в провинции Дейр-эз-Зор; столкнулись с протестами сирийцев в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обменивались ударами с курдскими радикалами в районе Тель-Рифата в Алеппо и в приграничных с Турцией районах Ракки и Хасаки.

Провинция Алеппо

В районе Тель-Рифата в северной части провинции в минувшие сутки возобновились вооруженные столкновения между курдскими бандгруппами и союзными Анкаре формированиями. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), противоборствующие стороны вели перестрелки на подступах к населенным пунктам Умм Хош и Харбул. Позднее стало известно о столкновениях у города Мараназ, в результате которых была уничтожена штаб-квартира Отрядов народной самообороны (YPG), а также нейтрализованы несколько курдских радикалов.

Между тем боевики исламистских бандгрупп продолжили провоцировать обострение вооруженного конфликта на юго-западе от Алеппо. По информации Twitter-канала (islamicworldupd), джихадисты группировок, связанных с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1, предприняли попытку атаковать укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА) у населенного пункта Хариша, в результате чего был временно перекрыт один из путей снабжения вблизи города Аль-Хадер. Как отмечалось, преимущественно в нападении были задействованы члены формирования «Ансар ат-Таухид». Позднее также стало известно о передислокации к линии разграничения сил с правительственными войсками дополнительных отрядов радикалов. Новостное агентство Al Masdar News сообщало о том, что это может свидетельствовать о подготовке исламистов к наступлению.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня подконтрольные «Исламскому государству» интернет-порталы заявили о том, что члены группировки несут ответственность за организацию взрыва на окраине города Ат-Тайяна, который произошел в пятницу и привел к гибели трех курдских радикалов. Позднее появилась информация о детонации еще одного СВУ, в установке которого также подозреваются боевики террористической группировки. Новый взрыв прогремел в сельскохозяйственном районе у города Хаджин, жертвой инцидента стал пастух по имени Абдулла Ахмад аль-Дауд. Об этом сообщал Twitter-канал (deirezzor24).

Также поступали данные о предотвращении взрыва в населенном пункте Мухаймида. Отмечалось, что курдским боевикам удалось демонтировать ряд СВУ, которые были заложены у контрольно-пропускного пункта «Демократических сил Сирии» (SDF).

Дабы предотвратить возможное проникновение боевиков ИГ1 со стороны занимаемых SDF территорий, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали район поселения Мазлум, граничащего с зоной контроля курдских бандформирований. Во время обысков по подозрению в связях с ИГ были задержаны несколько человек.

Новые митинги сирийцев произошли на оккупированной курдскими боевиками территории в городе Аль-Бусейра. Жители населенного пункта организовали шествия по улицам населенного пункта, потребовав справедливого распределения доходов от продажи энергоресурсов страны и освобождения незаконно задержанных граждан САР. Кроме того, демонстранты заявили о коррупции среди членов самопровозглашенной местной администрации, связанной с радикалами SDF, передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask). Как известно, незаконная выкачка сирийской нефти проамериканскими «демократическими силами» осуществляется грубым методом, что приводит к истощению природных ресурсов страны.

Провинция Даръа

В провинции Даръа накануне произошли сразу две вылазки неизвестных. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, сперва радикалы предприняли попытку нападения на один из блокпостов Сирийской арабской армии (САА) у населенного пункта Ас-Санамейн, однако оно было успешно отбито. Группа боевиков была замечена прежде, чем успела приблизиться к КПП.

Тем временем неподалеку от административного центра провинции произошло убийство одного из бывших радикалов, который урегулировал свой правовой статус с правительством Сирийской Арабской Республики (САР) во время операции «Базальт», по итогам которой полностью была зачищена территория Даръа и Эль-Кунейтры. Ахмед Равашед был застрелен в поселении Ядуда. В совершении обеих вылазок подозреваются исламисты вооруженной оппозиции, которые сохранили присутствие в пустынных областях страны, осуществляя подпольную деятельность.

За сутки на территорию САР вернулись порядка 900 гражданских лиц, которые перебрались в соседние Ливан и Иорданию после оккупации их родных населенных пунктов боевиками вооруженной оппозиции или террористами «Исламского государства». По информации Центра по примирению враждующих сторон 417 из них пересекли КПП «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 472 сирийца — погранпереход «Насиб».

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба в течение дня не прекращались вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов незаконных бандформирований. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), перестрелки наблюдались в районе населенных пунктов Маарет-Хурма, Кафр-Саджна, Шейх-Мустафа, Ат-Тах и Тахтая. Кроме того, боестолкновения фиксировались недалеко от Абу-Духура на юго-востоке региона.

В провинции продолжились протестные акции мирных жителей. По сведениям Twitter-канала (Salah_Addin), митингующие осуждали антинародную политику боевиков «Джебхат ан-Нусры»1*** и самопровозглашенного «правительства спасения». Поступали сообщения о том, что протестующие подверглись обстрелам исламистов.

Провинция Хасака

В приграничных с Турцией районах накануне вновь отмечались взаимные обстрелы между курдскими боевиками и союзниками Турции. Согласно данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), в ответ на удары радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК) или сотрудничающих с ней Отрядов народной самообороны (YPG) по городу Абу-Расин протурецкие бойцы открыли огонь по военным объектам курдских боевиков на подступах к населенным пунктам Анк аль-Хава, Тель аль-Вард и Тель аш-Шаир. Кроме того, стычки противников наблюдались на северо-западе соседней Ракки у поселения Киз-Али.

Российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил доставку очередного гуманитарного конвоя в город Хасака. Отмечалось, что жители административного центра региона получили тысячу наборов с продовольствием общим весом почти в шесть тонн.

1 Организация запрещена на территории РФ.