

سوريا ، 14 ديسمبر. سكان دير الزور يحتجون على تهريب النفط السوري من قبل القوات الأمريكية والمقاتلين الأكراد. ساعد الأطباء العسكريين من الاتحاد الروسي 110 ألف سوري.



الأطباء العسكريون الروس ينقذون 110 ألف سوري

ساعد أطباء القوات الخاصة الطبية أكثر من 110 ألف من سكان سوريا.

في الوقت الحالي ، يعمل أطباء القوات الخاصة في مدينة كوباني (عين العرب) (محافظة حلب) في شمال الجمهورية العربية السورية ، وفقًا لوكالة تاس. وفقًا لمسؤول المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فلاديمير فارنافسكي ، في اليوم الأول ، تحول حوالي 50 من سكان المدينة إلى الأطباء. كثير من الناس يصطفون أمام الأطباء في ساعات الصباح الباكر.

يأتي الأشخاص للمساعدة في العديد من الأمراض ، والعديد منهم مصابون بأمراض متقدمة ، حيث لم يتم تشخيصهم بأجهزة حديثة لفترة طويلة جدًا. يجدر بالذكر أن في وقت سابق كانت هذه المنطقة تحت احتلال المسلحين الأكراد.

سكان دير الزور يدينون أعمال النفط الإجرامية الأمريكية

تشير قناة فرات بوست على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الاحتجاجات المدنية اندلعت مرة أخرى في مناطق القوات الديمقراطية السورية في محافظة دير الزور و لكن هذه المرة وقعت المظاهرة في مدينة البصيرة. حيث خرج المتظاهرون إلى شوارع المدينة مطالبين بالتوزيع العادل للدخل من بيع النفط السوري ، فضلاً عن اتهام الإدارة المحلية المعلنة ذاتيا والمتعلقة بمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بالفساد.

كما تعلمون ، فإن الجماعات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تنفذ عمليات استخراج وتصدير مصادر طاقة المنشطات الأمفيتامينية في الخارج بشكل غير قانوني ، في حين أن الوضع الإنساني في الأراضي التي تحتلها أشبه بالكارثة.

يجدر بالذكرأن عشية هذه التجمعات التي شارك فيها تلاميذ المدارس أقيموا في قرية الجرزي، ومع ذلك، لا يزال تجاهل الاحتجاجات المتكررة من قبل السكان. علاوة على ذلك ، غالباً ما يستخدم مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية الأسلحة لتفريق المتظاهرين.



عودة حوالي 900 لاجئ إلى سوريا

خلال اليوم الماضي ، عاد 889 لاجئًا إلى سوريا ، حيث أعلن ذلك يوم السبت من قبل وزارة الدفاع الروسية مع الإشارة إلى مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

على وجه الخصوص ، عاد 417 شخصًا من لبنان ، و 472 من الأردن عبر نقطة تفتيش نصيب في جنوب درعا ، وفي المجموع ، من 30 سبتمبر 2015 ، عاد 722 ألف 558 سوريًا ، من بينهم 368 ألفًا و 776 طفلًا ، إلى وطنهم.

هؤلاء ليسوا جميعًا من مواطني الجمهورية العربية السورية الذين أجبروا على الفرار من الحرب. حاليا ، يوجد في أراضي 30 دولة أجنبية 6 ملايين و 346 ألف و 404 سوري. بحيث عبر 1.7 مليون منهم عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم.

نلاحظ أن السلطات السورية مستعدة حاليًا لقبول 1.5 مليون لاجئ في مراكز خاصة تقع في 413 مدينة الأقل تأثراً بالأعمال العدائية.

مسلحون أكراد يستفزون الأتراك في الرقة وحلب

في الحدود ما بين الرقة وحلب ، اندلعت اشتباكات عنيفة مرة أخرى على خط الاتصال بين التشكيلات التي تدعمها تركيا والمقاتلين الأكراد. جاء ذلك في أخبار المصدر.

اندلعت الاشتباكات بالقرب من قرية كيز علي ، التي تقع على بعد 40 كم من كوباني. كما توجد معلومات تفيد بأن الأطراف المتحاربة تبادلت الضربات بالقرب من مستوطنتي أم حوش وحربل في منطقة تل رفعت. حتى الآن ، لم ترد أي بيانات عن خسائر الأطراف في القوى العاملة والمعدات العسكرية.

من المفترض أن سبب استئناف القتال في هذه المنطقة هو النشاط الإرهابي السري للعصابات الكردية في مناطق سيطرة القوات التركية.