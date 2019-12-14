Раскольники ПЦУ объяснили, от чего зависит перенос даты празднования Рождества

Киев, 14 декабря. Руководитель новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний сказал, что готов перенести дату празднования Рождества и провести реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будет готова принять нововведения.

По окончанию Собора неканонической Православной церкви Украины в Софии Киевской, который был посвящен годовщине формирования раскольничьей институции, ее руководитель Епифаний заявил, что не возражает против переноса даты Рождества Христова на Украине.

«Сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу», — заявил глава украинских раскольников.

Сообщается, что представители ПЦУ ратуют за перенос празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. Епифаний заявляет, что не следует активно дискутировать на эту тему, так как этот вопрос скорее разъединяет, а не объединяет украинское общество.

«Следует объяснять людям, что мы отмечаем не дату, а событие — Рождество господа нашего Иисуса Христа», — заявил украинский клирик.

Как считает Епифаний, ПЦУ не может выносить на повестку такой вопрос, пока еще не «встала на ноги». Он подчеркнул, что на восточной Украине нет особых возражений насчет реформы церковного календаря.

Ранее на Соборе глава новообразованной ПЦУ объявил о юридической ликвидации таких организаций, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь УАПЦ, сообщает «Газета.ру».