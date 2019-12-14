Титул «Мисс мира» достался представительнице Ямайки

Лондон, 14 декабря. Победительницей международного конкурса «Мисс мира – 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Мероприятие состоялось в эту субботу в Лондоне.

Россию на конкурсе представляла обладательница титула «Мисс Россия 2019», уроженка Ростовской области Алина Санько. Она сумела стать одной из 12 полуфиналисток, однако не прошла в финал конкурса. Самой красивой девушкой этого года стала Тони-Энн Сингх.

Конкурс «Мисс мира» является старейшим из проводимых в мире конкурсов красоты. Он появился в 1951 году и впервые был проведен в Лондоне, куда вернулся в этом году спустя 68 лет. Первой «Мисс мира» стала шведская модель Кикки Хоканссон, скончавшаяся в 2011 году. Как сообщается, юбилейный 70-й конкурс красоты будет принимать Таиланд.

По словам организаторов конкурса, его целью является поддержание мира на всей планете, а также создание образа выдающейся женщины. Кроме того, организаторы таким образом борются с детским голодом и различными заболеваниями.

Победительницей прошлогоднего конкурса красоты стала уроженка Мексики Ванесса Понсе. Россиянкам в конкурсе удавалось победить дважды: первый раз победу одержала Юлия Курочкина в 1992 году в южноафриканском Сан-Сити, а второй раз – Ксения Сухинова в Йоханнесбурге.

Ранее Федеральное агентство новостей, ссылаясь на директора конкурса «Мисс Россия» Анастасию Беляк, сообщало, что победительница состязания этого года Алина Санько не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная».

Беляк констатировала, что организаторы конкурса «Мисс Вселенная» в этом году очень поздно сообщили о датах и месте проведения финала — с 28 ноября по 8 декабря в Атланте, штат Джорджия. В России планировали отправить Санько на это состязание и на «Мисс Мира».