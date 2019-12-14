Елена Воробей бросила вызов Волочковой

Москва, 14 декабря. Юмористка Елена Воробей опубликовала фотографии в романтическом образе. На одном из снимков артистка предстала в необычной позе, сравнив себя с балериной Анастасией Волочковой.

Для фотосессии Воробей выбрала нежный образ и предстала в воздушном платье. При этом юмористка широко расставила ноги и в шутку сравнила свой «шпагат» с балетными па Волочковой.

«Совсем необычный образ? Как вам такая я? Думала-думала, как назвать этот снимок, эту позу...может, Неволочкова?» ― написала Воробей.

Несмотря на довольно скромные снимки, нашлись подписчики звезды, которые стали критиковать ее расставленные ноги.

«Все бы ничего, но... Зачем так расставлять ноги даже в платье? Вы не балерина, и поэтому смотрится странно!» ― написал комментатор.

«Зачем вам слава Волочковой? Вы же интеллигентная и умная женщина!» — добавил подписчик.

Воробей всегда выглядит на публике жизнерадостно, однако в жизни юмористки произошло несколько тревожных событий. В эфире передачи «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым Воробей рассказала, что год назад ее дочь перенесла серьезную операцию.

Артистка рассказала, что у девушки появились страшные боли в спине ― ей было больно спать и даже дышать. Воробей решила не затягивать с лечением и отвезла дочь в Германию на операцию. Девушке поставили 20 шурупов, две спицы в спину.