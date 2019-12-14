Сирия, 14 декабря. Почти 900 сирийцев вернулись в САР из Ливана и Иордании за сутки. В Ираке была обнаружена новая братская могила жертв террористов ИГИЛ1. Союзники Турции уничтожили военный штаб РПК вблизи города Мараназ в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территорию поселения Мазлум юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: завершили обучение группы новобранцев в провинции Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили об уничтожении штаб-квартиры РПК поблизости от города Мараназ в северной части Алеппо.

ВС Ирака: обнаружили братскую могилу жертв ИГИЛ в городе Эль-Фаллуджа в провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Поступила информация о новых вооруженных столкновениях на линии соприкосновения сил протурецких формирований и курдских боевиков. Twitter-канал (tteskilathaber) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение одного из военных штабов Рабочей партии Курдистана (РПК). По предварительным сведениям, во время обстрела ряд курдских радикалов были нейтрализованы или получили ранения. Огонь был открыт по позициям боевиков в районе населенного пункта Мараназ, находящегося западнее Азаза. Напомним, в первой половине дня также фиксировались перестрелки на данном направлении. Противники обменивались ударами на окраинах близлежащих поселений Умм Хош и Харбул.

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с участившимися вылазками террористов «Исламского государства»1 в районах, контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), правительственные войска приступили к обследованию территорий, непосредственно граничащих с зонами оккупации курдских радикалов. По информации военного источника в сети Twitter (deirezzor24), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) осуществили обыски в деревне Мазлум, которая находится на левом берегу реки Евфрат к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. В результате спецоперации были задержаны несколько подозреваемых в связях с ИГИЛ лиц. Напомним, практически все восточное побережье Евфрата занимают курдские боевики, которые, как правило, пренебрегают обеспечением безопасности мирного населения.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон представил информацию о количестве беженцев, вернувшихся в Сирию с территории соседних государств за последние сутки. В соответствии с данными, опубликованными на официальной странице Минобороны РФ в сети Facebook (mod.mil.rus), 417 человек прибыли из Ливана через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», тогда как еще 472 сирийца перешли сирийско-иорданскую границу в районе контрольно-пропускного пункта «Насиб», расположенного на юге Даръа. Как известно, поток перемещенных лиц увеличился после полной зачистки юго-западных сирийский провинций Дамаск, Эль-Кунейтра и Даръа весной — летом прошлого года.

Провинция Ракка

Несмотря на формирование безопасной зоны на севере САР, курдские боевики продолжают наращивать боевую мощь на линии разграничения сил с поддерживаемыми Анкарой формированиями. Согласно информации военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), группа новобранцев завершила курс обучения и вступила в состав Отрядов народной самообороны (YPG), деятельность которых Турция связывает с террористической группировкой Рабочая партия Курдистана (РПК). На торжественной церемонии посвящения присутствовали высокопоставленные члены «Демократических сил Сирии» (SDF) и YPG, а также представители самопровозглашенной местной администрации. Военные эксперты полагают, что рост числа курдских радикалов поблизости от безопасной зоны, которая была сформирована совместными усилиями Турции и РФ, может привести к возобновлению турецкой военной операции «Источник мира».

Ирак

Появилась информация об обнаружении еще одной братской могилы в провинции Аль-Анбар. Отмечается, что захоронение находилось недалеко от здания университета в городе Эль-Фаллуджа. По данным Twitter-канала (MarwanJumaili), в общей могиле находятся тела десятков гражданских лиц, которые, согласно предварительной информации, были похоронены заживо во время оккупации территории населенного пункта террористами «Исламского государства». Напомним, Эль-Фаллуджа был полностью освобожден вооруженными силами страны в июне 2016 года после того, как практически 2,5 года находился под контролем боевиков ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.