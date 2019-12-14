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ЛНА захватила боевой автомобиль террористов ПНС Ливии

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ЛНА захватила боевой автомобиль террористов ПНС Ливии

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили о продвижении вглубь города Триполи и захвате техники террористов.

ЛНА продолжает освобождать Триполи от боевиков в рамках антитеррористической операции «Аль-Карама». Как сообщает аккаунт 134-го пехотного батальона, сейчас военные продвигаются в район Айн Зара, находящийся на востоке ливийской столицы.

Как ранее писало Федеральное агентство новостей, в пятницу, 13 декабря, силы ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара сбили турецкий ударный беспилотник в районе Триполи. Воздушную технику удалось уничтожить в небе над Айн Зарой.

Сегодня ливийская армия сообщает о новых успехах. Солдатам удалось захватить оборудованный крупнокалиберным пулеметом автомобиль, принадлежащий террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Находящиеся в нем боевики уничтожены.

Напомним, что сейчас наименьшая часть Ливии находится под контролем террористов ПНС. Его искусственно сформировали при поддержке 12 стран-участниц ООН. С 2014 года против боевиков силами ЛНА проводится антитеррористическая операция «Аль-Карама». Последние несколько месяцев кампания получила новый импульс, и солдаты ливийской армии освобождают новые районы Триполи от бандформирований.

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