Фото 16-летней Меган Маркл с первым бойфрендом появилось в Сети

Лондон, 14 декабря. Фотография 16-летней Меган Маркл покорила Сеть. На фото будущая герцогиня Сассекская позирует со своим первым бойфрендом.

Снимок сделан в 1997 году на Рождественском балу в учебном заведении. На фото пара стоит у новогодней ели. Маркл одета в блестящее платье с декольте, а ее волосы аккуратно убраны в прическу. Будущая супруга принца Гарри искренне улыбается на фото.

Фотография появилась в Instagram. До замужества Маркл активно вела соцсети, однако после свадьбы все аккаунты были удалены. Из-за этого пропали многие архивные снимки из молодости Маркл. Однако время от времени в Сети всплывают кадры из прошлой жизни герцогини Сассекской.

Комментаторы отметили, что на фото Маркл выглядит очень взросло для 16 лет. По словам пользователей, знаменитость практически не изменилась за долгие годы.

Ранее стало известно о разладе в королевской семье ― отношения между принцем Гарри, его женой Меган Маркл и другими членами королевской семьи обострились. Принц Гарри и Меган Маркл не общаются с другими членами королевской семьи. Отношения Маркл и принца Гарри остаются в центре внимания. Журналисты пытаются выведать мельчайшие подробности этого союза, беседуя с людьми из окружения герцогов Сассекских.