СНБО Украины рассказал делегации США о стратегии кибербезопасности

Киев, 14 декабря. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал членам делегации Сената США, как работает центр кибербезопасности в стране, который был создан в 2016 году.

Он подчеркнул, что в ближайшие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, а ядерное оружие отойдет на второй план. Соответствующую информацию передает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны страны.

«Мы работаем над обновленной стратегией кибербезопасности и над развитием Национального координационного центра кибербезопасности, который будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров», — сообщил Алексей Данилов.

Напомним, в 2016 году был создан Центр кибербезопасности, который входит в состав структуры СНБО. Главная задача работников центра заключается в том, чтобы прогнозировать и выявлять угрозы в сфере кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины Федор Гладырь, обвиняемый в США в кибератаках в отношении 100 американских компаний, признал свою вину. По версии американского следствия, трое украинцев являются участниками хакерской группировки FIN7, которая нанесла ущерб компаниям в 47 штатах. Злоумышленники похитили данные банковских карт 15 млн человек, сообщает следствие.