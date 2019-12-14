Москва, 14 декабря. Поп-звезда 90-х, певец Андрей Губин решил вернуться на сцену после многолетнего молчания. Планы музыканта оценил продюсер Иосиф Пригожин.

Несколько лет назад Губин шокировал публику своим появлением на телешоу «Ой, мамочки!». Звезда 90-х рассказал о нервных расстройствах и проблемах. Зрителей поразили уставший вид музыканта и агрессивная манера говорить.

Ранее музыкальный продюсер Тарас Ващишин опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с Губиным. Ващишин отметил, что у него хорошие новости для поклонников артиста. Он анонсировал возвращение исполнителя на сцену.

Пригожин скептически отнесся к возвращению Губина на сцену. Продюсер уверен, что решение исполнителя продиктовано модой на 90-е.

«Я не могу прогнозировать успех Губину. Может быть все что угодно, поскольку присутствует такое понятие как «ностальгия». Вопрос заключается в том, что у Андрея была очень широкая аудитория 15 лет назад. Вот «Руки Вверх!» стали вновь актуальными, но насколько это по времени продлится — сложно прогнозировать», ― отметил продюсер в комментарии Nation News.

По словам Пригожина, успешный музыкант должен показать какую-то деталь, которая заинтересует и сегодняшнюю аудиторию, и тех, кто был в то время. Пригожин усомнился, что кто-то будет слушать новые песни Губина, а вот старые ― возможно, будут.