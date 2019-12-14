Скончался отец керченского стрелка, убившего десятки человек в колледже

Симферополь, 14 декабря. Отец студента-четверокурсника Влада Рослякова, убившего 21 человека в колледже в Керчи, скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщила мать погибшего и бабушка стрелка.

В сентябре Рослякова-старшего ограбили и избили. С повреждениями мужчину доставили в больницу, где медики диагностировали черепно-мозговую травму. Через месяц пострадавший скончался.

По словам матери, он был болен до происшествия.

Женщина объяснила, что некий Бутов и его напарник в начале осени совершили на ее сына нападение — первый отнял у Рослякова десять тысяч пенсионных, а второй избил. После инцидента Бутова судили, Росляков-старший надолго попал в больницу.

«Он уже был больной. С травмами, стрессы в последнее время, с психикой ненормально было у него. Еще до этого он сильно похудел, в весе потерял. Летом в гастро лежал, потом у него кровотечение желудочное открылось», — рассказала женщина Telegram-каналу Mash, объясняя гибель сына.

Напомним, в октябре прошлого года 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков утроил стрельбу в своем учебном заведении, после чего привел в действие взрывное устройство. В результате 21 человек погиб, более 50 получили травмы различной степени тяжести. Infox.ru со ссылкой на сообщение министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщал, что больше всего людей погибло в результате стрельбы, взрывы в основном причиняли ранения.

Виновник трагедии покончил жизнь самоубийством на месте преступления. Телеканал «Царьград» писал, что тело юноши семья не забирала долгое время после атаки в колледже — глава администрации Керчи Сергей Бороздин отмечал, что даже спустя месяц не поступало никаких обращений по поводу захоронения убийцы.

В итоге керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией, рассказывал Ura.ru. Близкие студента собрали на погребение 101 тысячу рублей. Его матери написали письмо, в котором назвали сына «жертвой жизненных обстоятельств», а саму женщину призывали не опускать руки и терпеливо нести «этот тяжелый крест».

После событий в колледже Керчи депутаты Татарстана предложили повысить минимальный возраст, допускающий покупку оружия, с 18 лет до 21 года, передавала «Парламентская газета». Инициативу парламентарии объяснили обеспечением защиты жизни и здоровья граждан и общественной безопасности.