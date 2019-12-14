Галкин показал фанатам операцию по посадке гигантской елки

Москва, 14 декабря. Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором показано, как рабочие устанавливают «суперелку» на его участке в деревне Грязь.

Процесс установки новогоднего дерева артист прокомментировал в свойственной ему ироничной манере.

«Обожаю сажать. Это самое большое и старое дерево, которое я посадил на участке. Высота —около 15 метров. Посадка такого дерева — это целая войсковая операция. Не могу не поделиться этим зрелищем», — пишет Галкин в Instagram.

На видео можно увидеть, как гигантскую елку поднимают с помощью крана и устанавливают в заранее выкопанную для нее яму. Во время этого процесса в объектив попали дети Галкина и Пугачевой — близнецы Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью. Девочка решила подойти к елке, уже прикрепленной к крану, однако тут же отошла в сторону со словами: «Под стрелой не надо». Снимавший это отец похвалил дочь: «Правильно, под стрелой не стой».

Как сообщает Teleprogramma, многие звезды российского шоу-бизнеса устанавливают у себя большие елки и ели. Фигуристка Татьяна Навка нарядила новогоднее дерево в стиле СССР. Продюсер Яна Рудковская украсила живую ель в стиле сказки «Золушка». Певец Филипп Киркоров выбрал себе трехметровую елку, наряжать верхушку которой пришлось со второго этажа особняка. Однако Галкин со своей 15-метровой «суперелкой» переплюнул всех. Отметим, что участок деревни Грязь, где посажено дерево, находится недалеко от замка Галкина и Пугачевой.